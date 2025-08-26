قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل

ستروين سي إليزيه
صبري طلبه

قدمت ستروين الفرنسية عددا كبيرا من سياراتها في مصر، والتي تنوعت بحسب الموديلات والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة الهاتشباك، أو الكروس أوفر والرياضية، إلى جانب فئة السيدان.

وتعتبر السيارة ستروين سي إليزيه من أبرز السيارات داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن طرازات الفئة الاقتصادية، والتي ظهرت في بسعر يبدأ من 500 ألف جنيه لموديلات 2019، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا.

ستروين سي إليزيه 

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار حسب الموديل والحالة، إلى جانب الكشف الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية؛ لضمان تحقيق معدلة قيمة مقابل سعر.

مواصفات السيارة ستروين سي إليزيه 

زودت السيارة ستروين سي إليزيه بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنات الجر الأمامي للعجلات.

ستروين سي إليزيه 

وتأتي السيارة ستروين سي إليزيه بتصميم السيدان مع أبعاد خارجية بلغت 4.43 م للطول الكلي، و1.75 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.47 م، مع مفهوم خماسي الأبواب، عند حساب مساحة التخزين الخلفية.

ستروين سي إليزيه 

وزودت السيارة ستروين سي إليزيه بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل EBD، ووسائد هوائية للحماية، مع نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، مثبت سرعة، مكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك.

