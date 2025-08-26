نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة

تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية؛ من خلال إصدار Leaf الشهير وخاصة بعد اعتزام الشركة تقديم الجيل الثالث من تلك الأيقونة، مع إطلالة الكروس أوفر الرياضية.

وتأتي السيارة نيسان Leaf بنسبة طول كلي قدرها 4.35 م، أي أقل 15 سم للطول مقارنة بالإصدار السابق، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.79 متر، بالإضافة إلى لمسات عصرية انسيابية.

نيسان Leaf

وتقدم السيارة نيسان Leaf بفتحة سقف بانوراما، زجاج بخاصية التعتيم والتفتيح، إضاءة بتقنية LED، مصابيح حادة الشكل، جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، مفهوم خماسي الأبواب عند حساب السعة التخزينية.

نيسان Leaf

الأداء الفني لسيارة نيسان Leaf

تعتمد نيسان Leaf على محرك 160 كيلووات ما يعادل 218 حصانًا، ومحرك آخر 130 كيلووات بقوة 177 حصانًا، مع بطاريات تتراوح سعتهم بين 75 و52 كيلووات، بمدى يصل إلى 436 كيلومتر، بينما يزيد مدى السير إلى 604 كيلومتر للفئة الأعلى تجهيزًا.

نيسان Leaf

تحتوي السيارة نيسان Leaf على شاشة عريضة تشمل لوحة العدادات الرقمية وعرض الوسائط المتعددة، والتي تدعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل أوتو هولد، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي.