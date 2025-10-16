زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنه تم رصد زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية.

وفي وقت سابق ، أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته خمس درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "زامباليس"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.



وأضاف المعهد - حسب قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر، وعلى بعد نحو 19 كيلومترا شمال شرقي منطقة "كابانجان".



وتعد الزلازل حدثًا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.