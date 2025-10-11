زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إثيوبيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال إثيوبيا مساء اليوم السبت، بحسب ما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) ومركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

ووفقًا للبيانات الأولية، وقع الزلزال عند الساعة 7:18 مساءً بالتوقيت المحلي، على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، قرب مدينة ويكرو في إقليم تيجراي شمالي البلاد.

وأوضح مركز EMSC أن الزلزال تم الشعور به على نطاق واسع في المناطق القريبة من مركز الهزة، بما في ذلك بلدات شاجوبي (14 كم من المركز)، ويكرو (23 كم)، دولو (38 كم)، إيداغا هاموس (51 كم)، وأديجرات (66 كم)، وقد تسبب على الأرجح في هزات خفيفة إلى متوسطة الشدة في تلك المناطق.

وكان زلزال آخر بقوة 5.4 درجة قد وقع قبل نحو 16 دقيقة فقط، شمال شرق مدينة ميكيلي، مما أثار مخاوف من نشاط زلزالي متكرر في المنطقة.

وأشار الخبراء إلى أن الزلازل الضحلة مثل هذا الزلزال عادةً ما تكون أكثر شعورًا وتأثيرًا بسبب قربها من سطح الأرض. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، إلا أن التقييمات ما زالت جارية.

من جانبهم، أكد علماء الزلازل أن المعلومات الأولية قد تخضع للتحديث في الساعات المقبلة مع استمرار تحليل البيانات وتحديثها من قبل مختلف وكالات الرصد الزلزالي.