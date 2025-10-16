قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
أخبار العالم

روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي

روسيا - علم
روسيا - علم
محمود نوفل

وجه رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إتهاما يشير إلى تورط أجهزة استخبارات تابعة لحلف "الناتو" في حوادث الطائرات المسيرة المزعومة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي. 


وقال رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام روسية : منظمات غير حكومية أوروبية تتولى مهمة تعطيل العلاقات بين دول رابطة الدول المستقلة.

وأضاف بورتنيكوف: لندن هي التي تنسق من خلال الاستفزازات والتضليل خط بروكسل لتعطيل التسوية الأوكرانية. وبإيحاء من  لندن و"حزب الحرب" الذي تقوده تجري إثارة حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي حول التهديد المزعوم "من الشرق".

وتابع بورتنيكوف: لدى روسيا معلومات عن تحضير أجهزة خاصة بريطانية وأوكرانية لتخريب خط أنابيب الغاز "السيل التركي". كما يتم التخطيط لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على مكاتب ومنشآت "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" حيث تم ذلك على يد مدربين من أجهزة المخابرات البريطانية.

كما إستكمل بورتنيكوف: هناك معلومات موثوقة بأن أجهزة المخابرات البريطانية هي التي تشرف على هجمات إرهابية وأعمال تخريبية تنفذ في روسيا. حيث قدمت لندن دعما دعائيا لعملية "شبكة العنكبوت" التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني وذلك من خلال توزيع تقارير زائفة حول الأضرار الجسيمة المزعومة التي لحقت بروسيا.

وختم بورتنيكوف تصريحاته  بالقول : وكالات الاستخبارات الغربية تراهن على تقنيات الكم لاختراق أنظمة حماية التشفير " ، مشيرا إلى أن  لندن "تحفز" عناصر من آسيا الوسطى والقوقاز باستخدام النعرات الدينية والعرقية.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حلف الناتو الاتحاد الأوروبي حوادث الطائرات المسيرة خط أنابيب الغاز السيل التركي

