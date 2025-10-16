قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجحت الدفاعات الروسية في تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق بالبلاد وذلك بحسب ماصرحت به وكالة تاس الروسية .

وفي سياق أخر ، ذكرت مجلة "ميلتاري ووتش" (Military Watch Magazine) الأمريكية أن الجيش الروسي يستعد للحصول على نسخة مطوّرة جديدة من دبابة القتال T-90M بحلول عام 2026، في إطار خطة تحديث شاملة للمعدات العسكرية الروسية تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتحسين قدرات المناورة في ساحات المعارك الحديثة.

وأوضحت المجلة أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل حالياً على تطوير نموذج محسّن من الدبابة يتضمن تعديلات جوهرية في التصميم وحجرة القتال ونظام القيادة، إلى جانب تحسينات كبيرة في منظومة الرؤية والتحكم. ومن المتوقع أن تخرج أول دفعة مكونة من عشر دبابات من خطوط الإنتاج في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2026.


ووفق التقرير، فإن النسخة الجديدة ستحصل على ناقل حركة مطور وشاشات عرض رقمية عالية الدقة تمنح الطاقم مجال رؤية أوسع لساحة القتال، بالإضافة إلى قدرة أفضل على المناورة في الاتجاهات الخلفية. كما لم يُحسم بعد ما إذا كانت الدبابات العاملة حالياً من طراز T-90M سيتم ترقيتها إلى النسخة الجديدة أم استبدالها بالكامل.

وأضافت المجلة أن T-90M، التي دخلت الخدمة عام 2020، مثّلت نقطة تحول في تطوير الدبابات الروسية، إذ كانت أول دبابة تتفوق على النماذج السوفيتية السابقة بفضل دمج نظام الدفاع النشط “أرينا-إم” وتقنيات الدرع الديناميكي “ريلكت”، إلى جانب منظومات التسديد الحراري من الجيل الثالث ومدفع مطور مزود بآلية تلقيم آلية جديدة تزيد من سرعة الإطلاق وقدرة الاختراق.

ومن أبرز التغييرات التي ستشهدها النسخة القادمة، وفقاً للمجلة، فصل الذخيرة عن مقصورة الطاقم لرفع مستوى الأمان أثناء المعارك، وهو ما يعد استجابة مباشرة للدروس المستخلصة من العمليات العسكرية الروسية الأخيرة.

ويرى خبراء عسكريون أن إطلاق النسخة الجديدة من T-90M يعكس توجهاً روسياً نحو تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية في ظل العقوبات الغربية المفروضة، وسعي موسكو إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة المتقدمة. كما يُتوقع أن تسعى روسيا إلى تسويق النسخة المطوّرة خارجياً، خاصة للدول التي تعتمد على أسلحتها التقليدية في آسيا والشرق الأوسط.

روسيا أوكرانيا الدفاعات الروسية الجيش الروسي دبابة القتال T 90M

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

حسام عبد الحميد

من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس وزراء المجر

أوربان: لن أؤيد مصادرة الأصول الروسية إذا عرّضت الشركات المجرية للخطر

بيت هيجسيث

طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطرارياً في بريطانيا

وزير المالية السوري

دمشق: علاقاتنا مع موسكو تتطور.. وروسيا أمام فرص كبرى للمشاركة في إعادة الإعمار

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد