بوتين يقر مفهوما جديدا لسياسة الهجرة إلى روسيا حتى 2030

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030.. وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025 وضمان تعديلها في الوقت المناسب.



وجاء في وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030" - التي أوردت وكالة الأنباء (سيبوتنيك) الروسية فحواها اليوم /الخميس/ - أن الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تشمل: تعزيز اهتمام الشباب الأجانب "النشطين" بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج.



وذكرت الوثيقة أن الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول على روسيا لم تؤثر - بشكل جوهري - على هيكل تدفقات الهجرة، حيث إن ديناميكية الهجرة مستقرة نسبيا، وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.



وتوقعت استمرار نمو عدد العمال المهاجرين حتى عام 2030 نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية، مشددة على ضرورة أن تكون السياسة الجديدة "منفتحة حتى على أولئك الذين غادروا البلاد، مبرزة - في الوقت ذاته - أهمية توفير الظروف لعودة سكان المناطق الجديدة الذين غادروا أثناء العملية العسكرية الخاصة.. كما رجحت الثيقة، خفضا في عدد المهاجرين غير الشرعيين ومستوى الجريمة بينهم ، بحلول عام 2030