خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) النسخة المُحدَّثة من دليل أفضل الممارسات للاستجابة للطوارئ، والتي تتضمن لأول مرة فصلاً تفصيليًا مخصصًا لتقديم الدعم لأسر الضحايا في حال وقوع الحوادث الجوية.

يأتي هذا التحديث في ضوء اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) منذ عام 2022 معايير خاصة بدعم الأسر ضمن الملحق التاسع (التيسير)، إلى جانب الوثيقة رقم 9973 التي تحدد بوضوح مسؤوليات شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات المناولة الأرضية في هذا الشأن.

وقال نيك كارين، النائب الأول لرئيس الاتحاد لشؤون العمليات والسلامة والأمن: "رغم ندرة الحوادث، إلا أنها عندما تقع تؤثر في حياة العديد من الأشخاص — ليس فقط الركاب، بل وأيضًا أسرهم. يجب أن يشعر المتضررون بالدعم والاحترام، وهذا الدليل الجديد سيساعد القطاع على تحقيق ذلك بفعالية وفي الوقت المناسب وفقًا لمعايير ICAO وIOSA."

وأوضح الاتحاد أن الفصل الجديد يقدم إرشادات وأدوات عملية لمساعدة المشغلين على تطبيق المتطلبات الدولية الخاصة بدعم الأسر، فيما تم أيضًا إطلاق دورات تدريبية جديدة في هذا المجال، ودمج تمارين محاكاة ضمن برامج التخطيط للاستجابة للطوارئ (ERP) لشركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات الأرضية، لتمكين العاملين في الخطوط الأمامية من تقديم الدعم والمساندة للأسر في أوقات الأزمات.

ويتضمن الدليل المحدث مجموعة من الإجراءات الأساسية، تشمل إخطار الأسر قبل الإعلان عن أسماء الركاب، وإنشاء مركز دعم للأسر لتقديم الخدمات الأساسية، ووضع آليات للتعامل مع المتعلقات الشخصية، وضمان التواصل المستمر وإدارة المطالبات بعد الحادث، إلى جانب توفير الدعم النفسي للموظفين.