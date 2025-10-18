قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عزة لبيب تكشف عن أول أجر تقاضته أثناء دراستها بالمعهد | فيديو

أوركيد سامي

كشفت الفنانة عزة لبيب، في لقاء لها مع موقع  "صدى البلد"، عن تفاصيل تُعلن لأول مرة حول بداياتها الفنية، حيث تحدثت عن أول أجر تقاضته أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحي كان 150 جنيها في مسرحية  ، مشيرة إلى أن هذا الأجر رغم تواضعه، كان يعني لها الكثير، لأنه مثّل أول خطوة حقيقية في طريق احترافها للفن.

وأوضحت عزة لبيب أنها لم تفكر يومًا في ممارسة مهنة أخرى غير التمثيل، مؤكدة أن حبها للفن كان نابعًا من أعماقها منذ الطفولة، وكانت تحلم دائمًا بالوقوف على خشبة المسرح والشاشة.

وقالت إنها شاركت في أول أعمالها الفنية وهي لا تزال طالبة، وكانت التجربة بداية مشوار طويل من العطاء، وأنها لا تزال تحتفظ بتلك اللحظة في ذاكرتها بكل فخر وامتنان.

يذكر أن تألقت الفنانة عزة لبيب في مسلسل حرب الجبالي في رمضان 2025


مسلسل «حرب الجبالي» من بطولة نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، عزة لبيب، صفوة، وعدد آخر من الفنانين.
المسلسل من قصة وسيناريو وحوار سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار دراما شعبية داخل أحد الأحياء، حيث تتوالى الأحداث الشيقة التي تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

