أخبار التوك شو| وأنا بصلي بالليل بنهمر في البكاء.. أبو العينين: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية.. مصطفى بكري: قمة السلام أسدلت الستار على عامين من الصمود

محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

وأنا بصلي بالليل بنهمر في البكاء.. أبو العينين: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية
أجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، متى تغلق بابك على نفسك وتنهمر في البكاء؟، ليجيب أبو العينين قائلا “ما تخلي السؤال ده بيني وبين ربنا فانا لما بقوم أصلي بالليل بنهمر في البكاء”

مدبولي: أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا التنمية المستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية يشمل الخبراء والمتخصصين من أكثر من 50 دولة من مختلف القارات ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا المياه للتنمية المستدامة.


مصطفى بكري: قمة السلام أسدلت الستار على عامين من الصمود
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قمة السلام بشرم الشيخ، عنوان إسدال الستار على عامين من الصمود، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور بارز في مواجهة ضغوط دولية كبيرة.

فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني على عدم المساس بالنيل الأزرق أو اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأنه، يمثل موقفًا واضحًا وحاسمًا يبدد كل الشكوك حول وحدة الرؤية بين مصر والسودان في قضية سد النهضة.


إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
قالت الفنانة إلهام شاهين إن نجوم كثر  تتذكرهم دائماً وهم  نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي هم من عملت معهم أغلب أفلامها، وهم يمثلون المرحلة الذهبية في مسيرتها الفنية.

السفير حسام زكي: الخطة المصرية لإعمار غزة الوحيدة المفعمة بأفكار عملية
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ الموقف الأمريكي من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة يعبر عن قيادة وريادة أمريكية، ولكن إذا استمعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي سنجد أنه يتفوق بمراحل على ما ذُكر أمام القادة العرب والعالميين في شرم الشيخ من ناحية الالتزام بأمن ومساعدة إسرائيل بما في ذلك المساعدات العسكرية والإمداد بالسلاح.

سيف زاهر: فخور بثقة الرئيس في مجلس الشيوخ.. وتطوير الرياضة وبناء الكوادر الوطنية أبرز أولوياتي
أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أحد الأعضاء المئة الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين في مجلس الشيوخ، أن اختياره ضمن هذه الكوكبة من الشخصيات يمثل له شرفًا وسعادة كبيرة، مشيرًا إلى أن الثقة الرئاسية تكليف ومسؤولية تتطلب العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن مصر ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار غزة، في نوفمبر القادم، وسيشهد مشاركة عربية ودولية واسعة جدا كما تعودنا في مثل هذه المؤتمرات.

وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار غزة تجاوز 90% والبنية التحتية بالضفة الغربية تتآكل
قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة طال جميع مناحي الحياة، حيث تجاوزت نسبة الدمار 90% من المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمساكن، وخطوط الكهرباء، إضافة إلى شبكات المياه، والقطاعات الزراعية، والصناعية، والمصرفية.


قيادي بحركة فتح: الهلال الأحمر المصري يدير عمليات الإغاثة في غزة باحترافية
أشاد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تنظيم وتنسيق جهود الإغاثة داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث على الأرض يجسد أسمى صور التضامن العربي والإنساني مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها منذ سنوات.

