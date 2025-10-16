قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
توك شو

سيف زاهر: فخور بثقة الرئيس في مجلس الشيوخ.. وتطوير الرياضة وبناء الكوادر الوطنية أبرز أولوياتي

سيف زاهر
سيف زاهر
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أحد الأعضاء المئة الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين في مجلس الشيوخ، أن اختياره ضمن هذه الكوكبة من الشخصيات يمثل له شرفًا وسعادة كبيرة، مشيرًا إلى أن الثقة الرئاسية تكليف ومسؤولية تتطلب العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في لقاء مع إبراهيم عزت مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّه يتطلع إلى أن تكون هذه الدورة البرلمانية الجديدة خطوة ناجحة تواكب تطور الدولة المصرية في مختلف المجالات: "إن شاء الله تكون دورة جيدة، ونمضي بنفس السرعة التي تسير بها الدولة المصرية نحو التقدم والتطور الذي نلمسه جميعًا في الفترات الأخيرة".

وحول أسلوبه في العمل داخل المجلس، أكد سيف زاهر أن الصراحة والحماس اللذين عُرف بهما خلال عمله الإعلامي سيكونان حاضرين تحت قبة البرلمان أيضًا، موضحًا أن الدولة المصرية اليوم تشجع حرية التعبير عن الرأي وتقدّر وجهات النظر الصادقة التي تصب في المصلحة العامة.

وفي ما يتعلق بأولوياته داخل المجلس، أوضح الإعلامي الرياضي أنه يولي ملف تطوير الرياضة المصرية أهمية خاصة، قائلًا: "الرئيس السيسي تحدث في جلسات عديدة عن أهمية الرياضة وبناء البنية التحتية، ونحن الآن نمتلك هذه البنية، وما ينقصنا هو إعداد كوادر كبيرة مثل الدول المتقدمة رياضيًا، وأعتقد أن السنوات المقبلة ستشهد تحقيق ذلك."

وختم زاهر بالتأكيد على أن العلاقة بين الرياضة والسياسة تكاملية، إذ لا يمكن لأي وطن أن يتقدم دون كليهما، مشيرًا إلى أن الرياضة أصبحت لغة الشعوب المتقدمة، وأن الرياضيين والإعلاميين يمكن أن يكون لهم دور مؤثر في العمل النيابي والسياسي لخدمة الوطن.
 

