قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة

سد النهضة
سد النهضة
محمد شحتة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني على عدم المساس بالنيل الأزرق أو اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأنه، يمثل موقفًا واضحًا وحاسمًا يبدد كل الشكوك حول وحدة الرؤية بين مصر والسودان في قضية سد النهضة.

وأوضح شراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اللقاءات الأخيرة بين القيادتين المصرية والسودانية، سواء خلال أسبوع القاهرة للمياه أو زيارة الرئيس السوداني للقاهرة، جاءت لتؤكد أن البلدين في خندق واحد تجاه أي ممارسات أحادية قد تضر بالمصالح المائية المشتركة، مشددًا على أن سد النهضة له أضرار واضحة على مصر والسودان، رغم اختلاف درجاتها، وهو ما يفرض التنسيق الكامل بين الجانبين.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا، أن إثيوبيا تواصل إطلاق تصريحات دبلوماسية متناقضة مع الواقع، إذ تزعم أن السد لا يسبب أي ضرر، في حين أن تخزين 64 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد يعني حجب كميات ضخمة كانت تتدفق إلى مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا تمتلك 21 بوابة في السد، وعندما فتحت أربعًا فقط منها، غرقت مناطق واسعة في السودان، مما يكشف عن فقر فني في إدارة المشروع ويؤكد خطورة الانفراد بقرارات التشغيل والملء دون تنسيق.

وتابع شراقي أن مصر حذّرت بوضوح على لسان القيادة السياسية من أي أعمال أحادية على النيل الأزرق، معتبرًا أن هذا التحذير رسالة قوية بأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي نهج إثيوبي "غير منضبط" قد يهدد الأمن المائي المصري والسوداني.

وشدد على أن التعاون ممكن ومطلوب إذا التزمت إثيوبيا بمبدأ عدم الإضرار بالآخرين، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا داعمة لحق الشعوب في التنمية بشرط ألا تكون على حساب الحقوق التاريخية في المياه.

وأكد عباس، على أن الحل يكمن في التنسيق الفني والشفافية في إدارة السد، وتبادل البيانات حول التشغيل والملء، حتى يمكن لكل من مصر والسودان وضع خططهما الزراعية والمائية بشكل علمي وآمن.

كيفية الإدارة الآمنة لمياه النيل

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إدارة السد الإثيوبي تفتقر إلى التخطيط الفني والعلمي السليم، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من قرارات أحادية في عمليات الملء والتشغيل، أثبت وجود قصور واضح في الرؤية الفنية لدى الجانب الإثيوبي، وانعدام التنسيق مع دول المصب، وهو ما تسبب في أضرار بيئية وهيدرولوجية جسيمة خاصة في السودان.

وأوضح شراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن إثيوبيا تمتلك 21 بوابة للتحكم في تصريف المياه، وعندما فتحت أربعًا منها فقط العام الماضي، شهدت الأراضي السودانية فيضانات عارمة ألحقت خسائر فادحة بالمزارع والبنية التحتية، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث تكشف غياب الخبرة الهندسية والإدارة العلمية الرشيدة للسد، وأن أي خلل في تشغيله دون تنسيق يمكن أن يتحول إلى كارثة مائية تهدد الملايين.

وشدد أستاذ الجيولوجيا على أن إدارة آمنة ومستدامة لمياه النيل لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الشفافية الكاملة وتبادل البيانات الفنية بين الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا)، لافتًا إلى أن إخفاء المعلومات حول توقيتات الملء وكميات المياه المحتجزة أو المنصرفة يعقّد حسابات دول المصب ويهدد أمنها المائي والغذائي.

وأشار شراقي إلى أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا، بل تؤكد دومًا دعمها لحق جميع شعوب حوض النيل في الاستفادة من مواردها الطبيعية، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب حقوق الآخرين، داعيًا إلى تبني نهج التعاون لا الانفراد، والعلم لا التجريب، من أجل مستقبل مائي آمن ومستقر للمنطقة بأكملها.

سد النهضة السد بوابات السد السودان النيل الأزرق إثيوبيا مياه النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

ترشيحاتنا

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد