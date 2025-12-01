خبيرة نفسية: الوصمة المجتمعية وراء سرية علاج الإدمان وتراجع الإقبال على التعافي

أكدت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي علم النفس وتعديل السلوك، أن النظرة المجتمعية للمدمن ما زالت تتسم بالوصم، معتبرة أن هذا التصور الخاطئ يعد أحد أبرز أسباب لجوء الكثيرين للتعامل مع الإدمان في سرية شديدة وتجنب طلب العلاج بشكل مباشر.

وأوضحت سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن انتشار المراكز العلاجية المعتمدة يسهم بشكل كبير في تقليل هذه الوصمة، ويعزز وعي المجتمع بأن الإدمان مرض يحتاج إلى علاج متخصص، وليس خطيئة يجب إخفاؤها.

وأضافت أن تغيير النظرة السلبية يبدأ عندما يلاحظ المجتمع نماذج واقعية لأشخاص نجحوا في التعافي واستعادوا حياتهم الطبيعية، مؤكدة أن هذه النماذج تبعث برسالة واضحة مفادها أن العلاج فعال، وأن الاعتراف بالمشكلة يمثل الخطوة الأولى والأساسية على طريق التعافي.

وشددت على أن إعادة دمج المتعافي في المجتمع تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التأهيل النفسي والتدريب المهني والمتابعة المستمرة بعد العلاج، إضافة إلى بناء علاقات صحية جديدة بعيدًا عن البيئات السامة ودوائر التعاطي السابقة، لضمان استمرارية التعافي ومنع الانتكاسة.