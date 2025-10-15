مصطفى بكري: المستشار محمد عيد محجوب مفاجأة القائمة الوطنية لانتخابات النواب

جاء المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس الأعلى للقضاء سابقا ورئيس محكمة النقض الأسبق، ضمن أبرز المرشحين بالقائمة الوطنية بمحافظة القاهرة من أجل مصر لخوض انتخابات النواب.

ويعد المستشار محمد عيد محجوب أبرز الوجوه القضائية في القائمة الوطنية والتي اتجهت إليها الأنظار كأبرز المرشحين.

وفي تعقيبه على تواجد المستشار محمد عيد محجوب، أكد مصطفى بكري، أنه المفاجأة المنتظرة بالقائمة.

وكتب "بكري" ـ وهو مرشح ضمن قائمة الجيزة ـ:" «أتوقع أن يكون المستشار محمد عيد محجوب رئيس المجلس الأعلي للقضاء الأسبق ومرشح القائمه الوطنيه عن القاهره هو المفاجأه المنتظره . شخصية قانونيه ودستوريه لاخلاف عليها . يتمتع بسعة الصدر والإنسانية العاليه».

وذكر أن «اختيار المستشار محمد عيد محجوب ضمن القائمه الوطنيه عن القاهره هو اختيار لرمز العداله ، الوطني . الغيور ، صاحب الخبرة الطويله في مجال القضاء والتشريع . كان أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلي ، ومساعدا أول لوزير العدل ، ورئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلي للقضاء . ورئيسا لمحكمة القيم العليا».