البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بنزين 95
21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر
بنزين 92
19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر
بنزين 80
17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر
السولار
17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر
غاز تموين السيارات
10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث ، إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.