الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

أنبوبة البوتجاز
أنبوبة البوتجاز
ولاء عبد الكريم

قالت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن تطبيق زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز سيبدأ يوم الخميس المقبل، بعد تحريك أسعار البنزين والسولار الذي أعلنته وزارة البترول مؤخرًا. 

وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة لـ صدى البلد، أن الهدف من الزيادة هو موازنة تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية وضمان استمرار التوريد للمستهلكين دون أي انقطاع.

الأسطوانات المنزلية

وأشار نصر إلى أن أسعار الأسطوانات المنزلية من المتوقع أن تشهد زيادة قدرها 50 جنيهًا، ضمن مراجعة دورية لأسعار الغاز، للحفاظ على دعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان استمرارية التوزيع بشكل عادل.

الأسطوانات التجارية

وأوضح نصر أن الزيادة للأسطوانات التجارية أو النجارية ستبلغ 100 جنيه، لتغطية تكاليف التشغيل لشركات التوزيع، وضمان استمرار النشاط التجاري بالسوق المحلي دون التأثير على حركة البيع والتوزيع.

ضمان استقرار السوق

وشدد رئيس الشعبة على أن الزيادة لن تؤثر على توفر الأسطوانات في الأسواق، وأن حركة العرض والطلب تتم مراقبتها يوميًا لتجنب أي نقص، مع مراعاة حماية مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.

الأسعار بعد الزيادة المرتقبة 

  • أسطوانة المنزلية: زيادة 50 جنيهًا
  • الأسطوانة التجارية: زيادة 100 جنيه
