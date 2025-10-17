قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

سعر أتوبيسات النقل العام
سعر أتوبيسات النقل العام
مريم عزت

أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض ، وذلك فى ضوء صدور قرار  تعديل سعر البنزين والسولار.

أسعار أتوبيسات النقل العام بالقاهرة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار :


أتوبيس عادي ١٢ جنيها بدلا  ١٠ جنيهات.

أتوبيس مكيف ٢٣ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها.

أسعار أتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة 2024، كما يلي،


ميني باص عادي من 15 جنيها إلى 16 جنيهًا.

ميني باص مكيف: ١٨  جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا.

محافظ القاهرة 

وكان قد أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب ما بين ١٠% إلى ١٥%.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة،  وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

