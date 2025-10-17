قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة بالفعاليات والعالم يحتفل في نفس التوقيت..تفاصيل
تشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف بالإسماعيلية بعد تحريك أسعار البنزين
نقل الخبرة الفرنسية في التعليم الفندقي والسياحي إلى الجامعات المصرية.. تفاصيل
مقتـ.ل أسرى إسرائيليين في غارات الاحتلال على غزة
زيادة 13%.. تعرف على أسعار التعريفة الجديدة لركوب السيارات في الجيزة
الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام
محافظات

غرامات رادعة.. الجيزة تخصص أرقاما للشكاوى من زيادة تعريفة ركوب السيارات

أحمد زهران

خصصت محافظة الجيزة، غرفة عمليات رئيسة، ومنعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لركوب السيارات وتلقي كافة الشكاوى من عدم تطبيق التعريفة الجديدة أو مختافتها.

 وأعلنت محافظة الحيزة، أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 
على الخطوط التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453 ، وذلك لتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان قد اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة  وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة . 

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين. 

مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. 

مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة تعريفة الركوب الجديدة

