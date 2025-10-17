تشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف بالإسماعيلية بعد تحريك أسعار البنزين

أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥.



وكلف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بعقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتم تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية؛ لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدَّد نائب محافظ الاسماعيلية علي تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وندعو المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، حيث تستمر غرفة طوارئ المحافظة بالانعقاد على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك على مدار ٢٤ ساعة، عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار: اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ و لمدة عام بحد ادني دون زيادة لتكون كالتالي:

- بنزين ٩٥ ٢١ جنيه لتر

- بنزين ٩٢ ١٩.٢٥ جنيه لتر

- بنزين ٨٠ ١٧.٧٥ جنيه لتر

- السولار ١٧.٥٠ جنيه لتر

- غاز تموين السيارات ١٠ جنيه .