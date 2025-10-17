أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج فى الدوري الإسباني

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



الشرطة الكيني X الهلال أم درمان – الساعة 3 عصرا



الاتحاد المنستيري X شبيبة القبائل – الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال أوفييدو X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الفيحاء X الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة 1 Thmanyah tv

الخلود X النجمة – الساعة 6:10 مساء على قناة 2 Thmanyah tv

الأهلي X الشباب – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



أونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



وادي دجلة X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1

المقاولون العرب X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2

غزل المحلة X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناةOn Sport 1