أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج فى الدوري الإسباني
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الشرطة الكيني X الهلال أم درمان – الساعة 3 عصرا
الاتحاد المنستيري X شبيبة القبائل – الساعة 5 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال أوفييدو X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء X الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة 1 Thmanyah tv
الخلود X النجمة – الساعة 6:10 مساء على قناة 2 Thmanyah tv
الأهلي X الشباب – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
وادي دجلة X مودرن سبورت – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1
المقاولون العرب X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2
غزل المحلة X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناةOn Sport 1