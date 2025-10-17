لاعب الوداد السابق: بيراميدز فريق جيد.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة

أشاد يونس المنقاري، لاعب الوداد المغربي ومنتخب المغرب السابق، بالتطور الكبير الذي تشهده الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الأندية المصرية باتت تمتلك إمكانيات فنية وتنظيمية عالية، وهو ما انعكس على مستوى المنافسة المحلية والقارية.

وقال المنقاري في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: “الكرة المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهناك استقرار واضح في المنظومة الكروية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات”.

وأثنى نجم الوداد السابق على أداء فريق بيراميدز، معتبرًا أنه أصبح من أبرز الفرق في القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة على البطولات.

وأضاف المنقاري: “بيراميدز فريق جيد، وأنا سعيد بتألق الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي مع الفريق، حيث يقدمان أداءً مميزًا ويساهمان بشكل كبير في نتائج بيراميدز”.

وعن المواجهة المرتقبة بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، قال المنقاري: “المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، نهضة بركان فريق منظم ويملك خبرة في مثل هذه المواجهات، لكن بيراميدز أيضًا يملك عناصر قوية قادرة على تحقيق اللقب”.

واختتم حديثه مؤكدًا أن اللقاء سيكون قمة عربية إفريقية مثيرة بين فريقين يمتلكان طموحًا كبيرًا، متمنيًا أن تخرج المباراة بصورة تليق باسم الكرة العربية والإفريقية.