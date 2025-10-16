قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
رياضة

شاهد.. زيارة تفقدية لـ بيراميدز بـ ملاعب منافسات كأس الإنتركونتننتال بقطر

وفد بيراميدز
وفد بيراميدز
يسري غازي

أجرى وفد نادي بيراميدز زيارة تفقدية بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصحوبا باللجنة المنظمة المحلية في العاصمة القطرية الدوحة لكافة المنشآت والفنادق وملاعب التدريب المقرر أن يستخدمها بيراميدز خلال تواجده في قطر لخوض مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويواجه بيراميدز بطل قارة أفريقيا وبطل كأس القارات الثلاث، الفريق الفائز من ديربي الأمريكتين والمقرر أن يجمع بين بطلي أمريكا الشمالية كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية والمقرر أن يحسم بشكل رسمي نهاية نوفمبر المقبل، وذلك يوم ١٣ ديسمبر في الدوحة على كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة كأس التحدي المشارك فيه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا يوم ١٧ ديسمبر على لقب كأس الإنتركونتيننتال.

وتفقد الوفد الخاص بنادي بيراميدز ملاعب التدريب (ملاعب الإرسال) والتي تستضيف تدريبات بيراميدز طوال فترة تواجده في البطولة، وكذلك ملاعب المباريات وفنادق الإقامة، حيث زار الوفد استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي المونديالي والذي من المقرر أن يستضيف مباراة كأس التحدي بين نادي بيراميدز والفائز من ديربي الأمريكتين.

ضم الوفد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والمهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري والأستاذ شريف جمال مدير العلاقات العامة.

يذكر أن نادي بيراميدز يستعد لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بطلي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز بـ السوبر الإفريقي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز في كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا ، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ساعة ذكية

مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

شركة أبل

جهاز قوي قادم .. آبل تنشر إعلانا تشويقيا يثير الجدل فما القصة؟

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب ؟

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

