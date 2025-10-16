شاهد.. زيارة تفقدية لـ بيراميدز بـ ملاعب منافسات كأس الإنتركونتننتال بقطر

أجرى وفد نادي بيراميدز زيارة تفقدية بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصحوبا باللجنة المنظمة المحلية في العاصمة القطرية الدوحة لكافة المنشآت والفنادق وملاعب التدريب المقرر أن يستخدمها بيراميدز خلال تواجده في قطر لخوض مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويواجه بيراميدز بطل قارة أفريقيا وبطل كأس القارات الثلاث، الفريق الفائز من ديربي الأمريكتين والمقرر أن يجمع بين بطلي أمريكا الشمالية كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية والمقرر أن يحسم بشكل رسمي نهاية نوفمبر المقبل، وذلك يوم ١٣ ديسمبر في الدوحة على كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة كأس التحدي المشارك فيه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا يوم ١٧ ديسمبر على لقب كأس الإنتركونتيننتال.

وتفقد الوفد الخاص بنادي بيراميدز ملاعب التدريب (ملاعب الإرسال) والتي تستضيف تدريبات بيراميدز طوال فترة تواجده في البطولة، وكذلك ملاعب المباريات وفنادق الإقامة، حيث زار الوفد استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي المونديالي والذي من المقرر أن يستضيف مباراة كأس التحدي بين نادي بيراميدز والفائز من ديربي الأمريكتين.

ضم الوفد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والمهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري والأستاذ شريف جمال مدير العلاقات العامة.

يذكر أن نادي بيراميدز يستعد لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بطلي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز بـ السوبر الإفريقي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز في كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا ، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.