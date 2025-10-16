وزير الرياضة وأبوريدة على رأس الحضور لدعم بيراميدز بـ السوبر الأفريقي

تلقى نادي بيراميدز تأكيدات بشأن حضور عدد من المسئولين الكبار وكذلك عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة لمباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة، من أجل دعم بيراميدز في مهمته ومن أجل حصد بطولته القارية الثانية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وسيكون على رأس الحضور لمباراة السوبر القاري، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعدد من المسئولين عن الرياضة في مصر وقارة أفريقيا وكذلك عدد من الشخصيات السياسية البارزة.

موعد مباراة بيراميدز بـ السوبر الإفريقي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز في كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا ، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.



وتوج بيراميدز بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عقب الفوز امام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما توج نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

بيراميدز يخطط لضم مدافع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الأخيرة عن وجود أحاديث تدور في الكواليس حول رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما تم تداوله، فإن العرض يتضمن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، بالإضافة إلى دفع 2 مليون دولار للنادي الأبيض.

وأكد شوبير أن هذه الأنباء لا تزال في نطاق التكهنات، حيث لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين إدارتي الزمالك وبيراميدز حتى الآن، مشددًا على أن كل ما يُثار حاليًا مجرد اجتهادات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة.