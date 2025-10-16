قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة وأبوريدة على رأس الحضور لدعم بيراميدز بـ السوبر الأفريقي

يسري غازي

تلقى نادي بيراميدز تأكيدات بشأن حضور عدد من المسئولين الكبار وكذلك عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة لمباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة، من أجل دعم بيراميدز في مهمته ومن أجل حصد بطولته القارية الثانية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وسيكون على رأس الحضور لمباراة السوبر القاري، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعدد من المسئولين عن الرياضة في مصر وقارة أفريقيا وكذلك عدد من الشخصيات السياسية البارزة.

موعد مباراة بيراميدز بـ السوبر الإفريقي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز في كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا ، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.
 

وتوج بيراميدز بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عقب الفوز امام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما توج نهضة بركان المغربي  بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

بيراميدز يخطط لضم مدافع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الأخيرة عن وجود أحاديث تدور في الكواليس حول رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما تم تداوله، فإن العرض يتضمن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، بالإضافة إلى دفع 2 مليون دولار للنادي الأبيض.

وأكد شوبير أن هذه الأنباء لا تزال في نطاق التكهنات، حيث لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين إدارتي الزمالك وبيراميدز حتى الآن، مشددًا على أن كل ما يُثار حاليًا مجرد اجتهادات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة.

بيراميدز نهضة بركان السوبر الإفريقي وزير الرياضة هاني ابو ريدة

