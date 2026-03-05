تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.. اعرف السبب

أعلن اللواء اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، الذي يوافق 19 مارس، إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بما يتيح تنظيم الفعاليات بصورة تليق بمكانة المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لوضع ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات المعنية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة تنفيذية واضحة تقوم على سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، مشددًا على أن ملفي التقنين والتصالح يمثلان أولوية قصوى، لما لهما من ارتباط مباشر بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

ووجّه المحافظ باستمرار أعمال الرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد.

وأكد المحافظ أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات والانضباط، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية في الشوارع والميادين لرفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات إدارية أو فنية أولًا بأول، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة في مواعيدها المحددة، وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشمل العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء مراسم رفع العلم في ساحة العلم بطابا ويعتبر عيدا قوميا ليس لجنوب سيناء بل لكل مصر وهي ذكري عودة طابا بالتحكيم الدولي لحضن الوطن ويتضمن تغطية إعلامية كبيرة من القنوات الفضائية المصرية بافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى جنوب سيناء.