الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
تحقيقات وملفات

تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.. اعرف السبب

ايمن محمد

أعلن اللواء اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، الذي يوافق 19 مارس، إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بما يتيح تنظيم الفعاليات بصورة تليق بمكانة المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي  عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لوضع ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات المعنية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة تنفيذية واضحة تقوم على سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، مشددًا على أن ملفي التقنين والتصالح يمثلان أولوية قصوى، لما لهما من ارتباط مباشر بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

 ووجّه المحافظ باستمرار أعمال الرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد.

وأكد المحافظ أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات والانضباط، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية في الشوارع والميادين لرفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات إدارية أو فنية أولًا بأول، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة في مواعيدها المحددة، وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشمل العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء مراسم رفع العلم في ساحة العلم بطابا ويعتبر عيدا قوميا ليس لجنوب سيناء بل لكل مصر وهي ذكري عودة طابا بالتحكيم الدولي لحضن الوطن ويتضمن تغطية إعلامية كبيرة من القنوات الفضائية المصرية بافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى جنوب سيناء. 

جنوب سيناء تاجيل الاحتفال العيد القومي للمحافظة كواليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

معرض فيصل للكتاب

رمضان شهر الرحمات والبركات.. ندوة بمعرض فيصل للكتاب

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: الكوميديا سر حماسي لـ«بيت بابا».. وقدمت دوري «بمزاج»| خاص

مسلسل إفراج

أم كلثوم صوت الحب في حياة عباس الريس.. مسلسل إفراج يحتفي بـ"كوكب الشرق"

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

