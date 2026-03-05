قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحيل النحاتة فاطمة مدكور.. صوت نسوي بارز في فن النحت المصري

فاطمة مدكور
فاطمة مدكور
جمال عاشور

فقدت الحركة التشكيلية المصرية صباح اليوم، الخميس، واحدة من أبرز فنانيها، برحيل الفنانة النحاتة فاطمة مدكور، التي تركت خلفها تجربة فنية ثرية امتدت لعقود، جمعت فيها بين الإبداع التشكيلي والعمل الأثري والكتابة الثقافية. 

وقد ارتبط اسمها بالحركة الفنية في مدينة الإسكندرية، التي كانت مسرحًا لمعظم محطات تجربتها الفنية والإنسانية.

وُلدت فاطمة مدكور في الإسكندرية في 30 مارس عام 1946، ودرست النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 1970، ومنذ سنواتها الأولى بعد التخرج اتجهت إلى العمل في مجال ترميم الآثار، حيث التحقت بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وعملت فيه ما يقرب من عشر سنوات بين عامي 1972 و1982، وخلال تلك الفترة اكتسبت خبرة علمية وعملية في دراسة الفنون القديمة وأساليب تنفيذها، وهو ما انعكس على رؤيتها الفنية لاحقًا.

وفي عام 1985 تولت رئاسة قسم الرسوم الفنية الأثرية بمنطقة آثار غرب الدلتا التابعة لهيئة الآثار المصرية، حيث أسهمت في توثيق العديد من الرسوم والعناصر الأثرية، إلى جانب استمرار نشاطها الفني وإسهاماتها في الحياة الثقافية.

كانت الراحلة عضوًا بنقابة الفنانين التشكيليين وعضوًا فاعلًا في أتيليه الإسكندرية للكتاب والفنانين، وشاركت في العديد من المعارض الفنية الخاصة والجماعية. 

ومن بين أبرز محطات مشاركاتها الفنية معرض مشترك أقامته مع زوجها الفنان التشكيلي السكندري عصمت داوستاشي عام 1980، ثم أقامت أول معرض فردي لها بقصر ثقافة الحرية بالإسكندرية عام 1984، أعقبه معرض آخر بقصر ثقافة دسوق عام 1985.

كما حضرت أعمالها في عدد من الفعاليات الفنية المهمة، منها صالون الأتيليه بالإسكندرية منذ منتصف السبعينيات، ومعرض الربيع بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1985، إضافة إلى مشاركتها في المعرض العام للفنون التشكيلية بالقاهرة عام 1990. 

واستمرت مشاركاتها في السنوات اللاحقة، من بينها مهرجان إبداعات المرأة المصرية للفنون المعاصرة عام 2004، ومعارض فنية حديثة مثل “حوارات الوجوه والأماكن” عام 2019 و“أجندة” بمكتبة الإسكندرية عام 2022.

اتسمت تجربة فاطمة مدكور النحتية بطابع إنساني واضح، حيث احتلت المرأة موقعًا مركزيًا في أعمالها الفنية، فقد تعاملت مع الجسد الأنثوي بوصفه رمزًا للحياة والخصب والذاكرة، وليس مجرد شكل جمالي. 

ومن السمات البارزة في أعمالها توظيفها لحركة الشعر كعنصر بصري وتكويني داخل المنحوتة، حيث تحولت خصلاته إلى خطوط انسيابية تحمل طاقة تعبيرية تجمع بين الرقة والقوة.

كما استلهمت في بعض أعمالها مفردات العمارة التقليدية في واحة سيوة، فمزجت بين الحس التجريدي والروح التعبيرية، مقدمة رؤى فنية تحتفي بالمرأة في أدوارها المختلفة داخل المجتمع.

ولم تقتصر اهتماماتها على الفن التشكيلي وحده، بل امتدت إلى الكتابة والنقد الفني. فقد نشرت عددًا من المقالات في مجلات ثقافية خلال الثمانينيات، من بينها “الإنسان والتطور” و“أقلام الصحوة”، كما أصدرت عام 1984 كتاب “قراءة فنية لآثار مصرية” بالاشتراك مع الأثري أحمد عبد الفتاح، وهو عمل يجمع بين المعرفة الأثرية والرؤية الفنية.

برحيل فاطمة مدكور، تفقد الساحة التشكيلية المصرية فنانة جمعت بين الحس الإبداعي والخبرة المعرفية، لكن إرثها الفني سيظل حاضرًا في أعمالها النحتية وفي إسهاماتها الثقافية التي أثرت المشهد الفني في مصر.

الفنانة النحاتة فاطمة مدكور الإبداع التشكيلي الإسكندرية الفنون الجميلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

المعاشات

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لزيادة المعاشات لرفع المعاناة عن المواطنين

الايجار القديم

عاطف المغاوري لـ «صدى البلد»: من حق البرلمان قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

حزب العدل

حزب العدل يفتح باب الترشح لمندوبي المؤتمر العام.. واستمرار التقديم حتى 12 مارس

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد