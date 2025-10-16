قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء توضِّح الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية موقف الشريعة الإسلامية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا تُعد من أعظم ما توصّل إليه الإنسان في مجالات الابتكار والتطوير، فهي منحة من الله تعالى للعقل البشري تسخيرًا لخدمة الإنسانية، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، طالما لم يُستعمل في أغراض تخالف أحكام الشرع أو تنتهك الحقوق، استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم".

وبيّنت أن الحكم الشرعي في هذا الاستخدام يتغيّر وفق الغرض منه، فإذا استُخدم داخل نطاق العمل لتنظيم المهام، وضبط مواعيد الحضور والانصراف، وحماية البيانات والمصالح العامة للمؤسسة، فهو جائز شرعًا، بشرط الالتزام بعدة ضوابط أساسية، منها:

  • إبلاغ العاملين مسبقًا بوجود أنظمة المراقبة.
  • اقتصار المتابعة على ما يتعلق بالعمل دون التطرق للحياة الخاصة.
  • عدم تجاوز حدود الحاجة الفعلية التي يقتضيها سير العمل.

أما إذا امتد الاستخدام إلى مراقبة الموظفين خارج أماكن العمل أو التعرّض لخصوصياتهم الشخصية، فذلك محرّم شرعًا لما فيه من تعدٍّ على الخصوصية وتجسّس على الناس، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام صان حرمة الحياة الخاصة وجعلها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به بغير مسوغ شرعي، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، كما ورد في السنة قول النبي ﷺ: «مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

وشدّدت الإفتاء على أن تتبع الناس أو جمع معلومات عنهم دون إذنهم يُعد منهيًّا عنه شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، مؤكدة أن أي استعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي خارج حدود العمل، أو في أغراض تمس الحياة الشخصية، يُعتبر مخالفة صريحة للقيم الإسلامية وللقوانين المنظمة.

الذكاء الاصطناعي دار الإفتاء مراقبة الموظفين الحكم الشرعي بيئة العمل التجسس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقتل العشرات في اشتباكات بين طالبان والجيش الباكستاني.. وانفجارات تهز كابول قبل وقف إطلاق النار

صورة من الحفل

حقيقة الطقوس الغريبة| خبير سياحي: حفل الأهرامات جذب 10 آلاف سائح و20 مليون دولار

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد