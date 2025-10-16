الذهب يُسجّل مستويات قياسية وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سجَّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في تداولات آسيا اليوم الخميس؛ مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما عزز الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.



وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,237.87 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة السابقة عند 4,241.99 دولارًا كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% لتسجل 4,252.59 دولارًا للأوقية.



وحقق الذهب مكاسب تزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع، مواصلًا موجة صعود قوية بدأت في أوائل أكتوبر الجاري؛ بحسب ما نقله موقع ( إنفستنج) الأمريكي.



ويتجه المتعاملون في الأسواق لتسعير خفض شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر الحالي، يليه خفض آخر محتمل في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أظهر رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لهجة أكثر تيسيرًا في تصريحاته الأخيرة.



وعزز المناخ الاقتصادي الداعم للتيسير جاذبية الذهب، مع تراجع العوائد على السندات، كما ساهمت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين في دعم الأسعار، بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية، بينما وسعت بكين قيودها على تصدير المواد النادرة، ما أثار مخاوف من تصعيد أوسع في النزاع التجاري ودفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الآمنة.



أما عن أسعار المعادن الثمينة والصناعية الأخرى فتحركت في نطاقات ضيقة، رغم تراجع الدولار الأمريكي، وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى 53.13 دولارًا للأوقية ، مقتربة من أعلى مستوياتها القياسية عند 53.6 دولارًا، والتي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما قفزت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 1%.



وبقيت عقود البلاتين الآجلة دون تغيير تقريبًا عند 1,698.0 دولارًا للأوقية.



أما في سوق المعادن الصناعية، فظلت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن مستقرة عند 10,616.20 دولارًا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.98 دولارًا للرطل.

