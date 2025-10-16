قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
أخبار العالم

الذهب يُسجّل مستويات قياسية وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سجَّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في تداولات آسيا اليوم الخميس؛ مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما عزز الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.


وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,237.87 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة السابقة عند 4,241.99 دولارًا كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% لتسجل 4,252.59 دولارًا للأوقية.


وحقق الذهب مكاسب تزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع، مواصلًا موجة صعود قوية بدأت في أوائل أكتوبر الجاري؛ بحسب ما نقله موقع ( إنفستنج) الأمريكي.


ويتجه المتعاملون في الأسواق لتسعير خفض شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر الحالي، يليه خفض آخر محتمل في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أظهر رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لهجة أكثر تيسيرًا في تصريحاته الأخيرة.


وعزز المناخ الاقتصادي الداعم للتيسير جاذبية الذهب، مع تراجع العوائد على السندات، كما ساهمت التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين في دعم الأسعار، بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية، بينما وسعت بكين قيودها على تصدير المواد النادرة، ما أثار مخاوف من تصعيد أوسع في النزاع التجاري ودفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الآمنة.


أما عن أسعار المعادن الثمينة والصناعية الأخرى فتحركت في نطاقات ضيقة، رغم تراجع الدولار الأمريكي، وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى 53.13 دولارًا للأوقية ، مقتربة من أعلى مستوياتها القياسية عند 53.6 دولارًا، والتي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما قفزت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 1%.


وبقيت عقود البلاتين الآجلة دون تغيير تقريبًا عند 1,698.0 دولارًا للأوقية.


أما في سوق المعادن الصناعية، فظلت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن مستقرة عند 10,616.20 دولارًا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.98 دولارًا للرطل.
 

بورصة لندن للمعادن سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا تداولات آسيا تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

أرشيفية

مقتل العشرات في اشتباكات بين طالبان والجيش الباكستاني.. وانفجارات تهز كابول قبل وقف إطلاق النار

صورة من الحفل

حقيقة الطقوس الغريبة| خبير سياحي: حفل الأهرامات جذب 10 آلاف سائح و20 مليون دولار

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

