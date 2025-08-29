أسعار ومواصفات نيسان باترول موديل 2025 في السعودية

تعتبر السيارة نيسان باترول واحدة من أشهر السيارات اليابانية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنطلق بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع أسعار تبدأ من 266,999 وصولاً إلى 450,999 ريال للفئة عالية التجهيزات.

مواصفات السيارة نيسان باترول موديل 2025

تأتي نيسان باترول موديل 2025 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3800 سي سي، بقوة 316 حصانًا، و386 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيك.

نيسان باترول موديل 2025

كما تقدم السيارة بمحرك توين تيربو V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 495 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 نقلات أيضًا.

نيسان باترول موديل 2025

وتعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2025 على تقنيات الدفع الرباعي للعجلات 4WD، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تتراوح بين 9.7 و10.1 كيلومتر لكل لتر، وخزام وقود سعة 97 لترًا.

نيسان باترول موديل 2025

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة نيسان باترول موديل 2025 في السوق السعودي عبر عدد من الفئات بسعر 266,999 ريال للفئة الأولى، و 314,999 ريال للفئة الثانية، وبسعر 316,999 ريال للفئة الثالثة، و 334,999 ريال للفئة الرابعة، أما الفئة الخامسة تقدم بسعر 307,999 ريال.

نيسان باترول موديل 2025

وعن أسعار الفئة السادسة والسابعة فتتراوح بين 332,999 ريال و 378,999 ريال، و 380,999 ريال للفئة التاسعة، و 419,999 ريال للفئة LE Platinum City، وتقدر أسعار الفئة Pro 4X وNismo بحوالي 380,999 ريال و450,999 ريال سعودي.