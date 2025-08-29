قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعضاء في الكونجرس يطالبون إسرائيل بوقف الاعتداءات على سوريا
كواليس وتطورات أزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن.. مستندات
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
قبيل مغادرته .. السفير الإيراني في أستراليا يصف اتهامات سيدني لطهران بـ"الأكاذيب"
ما وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
أسعار ومواصفات نيسان باترول موديل 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعتبر السيارة نيسان باترول واحدة من أشهر السيارات اليابانية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنطلق بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع أسعار تبدأ من 266,999 وصولاً إلى 450,999 ريال للفئة عالية التجهيزات.

مواصفات السيارة نيسان باترول موديل 2025

تأتي نيسان باترول موديل 2025 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3800 سي سي، بقوة 316 حصانًا، و386 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيك.

كما تقدم السيارة بمحرك توين تيربو V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 495 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 نقلات أيضًا.

وتعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2025 على تقنيات الدفع الرباعي للعجلات 4WD، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تتراوح بين 9.7 و10.1 كيلومتر لكل لتر، وخزام وقود سعة 97 لترًا.

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة نيسان باترول موديل 2025 في السوق السعودي عبر عدد من الفئات بسعر 266,999 ريال للفئة الأولى، و 314,999 ريال للفئة الثانية، وبسعر 316,999 ريال للفئة الثالثة، و 334,999 ريال للفئة الرابعة، أما الفئة الخامسة تقدم بسعر 307,999 ريال.

وعن أسعار الفئة السادسة والسابعة فتتراوح بين 332,999 ريال و 378,999 ريال، و 380,999 ريال للفئة التاسعة، و      419,999 ريال للفئة LE Platinum City، وتقدر أسعار الفئة Pro 4X وNismo بحوالي 380,999 ريال و450,999 ريال سعودي.

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

حالة الطقس

أمطار رعدية

جريمة قتل بالبحيرة

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

مواقيت الصلاة في أسوان

مصرع شخصين

رئيس جامعة سوهاج

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

