«ردع المخالفين»..استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الوجه الحضارى لحدائق أكتوبر

أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الوجه الحضارى لحدائق أكتوبر

جانب من الحملات
جانب من الحملات
آية الجارحي

بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لمخالفات البناء والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة حدائق أكتوبر.

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبرحملات مستمرة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة بتوجيهات المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وبقيادة المهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز للتنمية، واشرف الجوهرى مدير ادارة التنمية والمهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الأحياء، وبمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة بقيادة العقيد محمد الحبروك، والمقدم أمين يوسف، والرائد أحمد الصاوى.

أسفرت الحملة عن:

 ازالة فورية حوائط ردود خلفى قطعة رقم 104قطاع د الخامسة ابنى بيتك

 ازالة فورية بناء مخالف بالردود قطعة رقم 329قطاع ح الخامسة ابنى بيتك

ازالة فورية لبناء مخالف بالردود قطعة رقم 39قطاع د السابعة ابنى بيتك

 ايقاف اعمال تشوين طوب لبناء زيادة خلفيه بالقطعة رقم 401 قطاع أ التانية ابنى بيتك

 ازالة فورية لشدة خشبية لزيادة خلفية القطعة ٤٧٩ قطاع ج الرابعة ابنى بيتك .

 إزالة فورية لشدة خشبية لزياده اماميه وخلفيه للدور الارضى بالقطعه رقم 138 قطاع و الرابعة ابنى بيتك.

 ازالة فورية لزياده بالردود الخلفيه والجانبية للدور الارضى وعمدان الاول قطعة رقم  9  قطاع س الخامسة ابنى بيتك

 ازالة فورية الشدة الخشبية وسقف بالردود الأمامية قطعة رقم 730  قطاع د  الرابعة ابنى بيتك

إزالة استحواذ  مبانى على الرصيف حول قطعه رقم 29  قطاع و  الرابعة ابنى بيتك

 ازالة فورية للشدة الخشبية للردود الخلفية والجانبية والشخشيخة قطعه  733  قطاع د الرابعة ابنى بيتك

 ازالة فورية لحوائط غرف بالسطح قطعة رقم   56  قطاع ب الخامسة ابنى بيتك

 إزالة فورية للشدة الخشبية وعمدان وسقف الدور الارضى والأول لكامل الردود الجانبية قطعه  230  قطاع ح  الخامسة ابنى بيتك

 ازالة فورية للشدة الخشبية وإيقاف تشوين مواد بناء قطعة ٣٢٨ قطاع ح السابعة.

إزالة فورية للشدة الخشبيه والحديد للردود الخلفيه دور ارضى قطعه 283  أ  الثانيه.

 إزالة فورية للردود الخلفية قطعة 31  د  الثانية ابنى بيتك

ازالة فورية لحوائط بالردود الأمامية وإيقاف الاعمال  وحدة 4 شريحة 3  B1 منطقة هرم سيتى.

 إزالة فورية لحوائط بالردود الأمامية  وحدة  9  شريحه  12  B1  منطقة هرم سيتى .

 وأكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة بأنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات مستمرة لمطاردة مخالفات البناء وتغيير النشاط السكني لتجاري وإزالة بؤر المخالفات والتعامل مع المخالفات بشكل فوري، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق والوقوع فى فخ بعض المكاتب والقيام ببناء أدوار مخالفة أو البناء في الردود.

 وأكد «عبد الله» على أن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر لها وصدور قرارات إزالة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الأحياء على أن رئاسة الأحياء تقوم برصد جميع المخالفات التي تتم بالمدينة أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها، وإثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب، وكذلك رصد أى تغيير نشاط بالقطع السكنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتى قد تصل إلى سحب القطعة.

 ويحذر جهاز المدينة المخالفين بأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وقطع المرافق وتحرير محاضر لأية مخالفات، والإزالة الفورية لمخالفات البناء والقضاء على محاولة تغيير النشاط للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة

حدائق أكتوبر الإسكان مخالفات البناء ابنى بيتك

