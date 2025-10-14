رسميا.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات

تباين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 14-10-2025، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاول 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.