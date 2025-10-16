وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أنهم ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، إنّ الشرق الأوسط عاش مشكلة كبيرة في ظل الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة، والحصار وعدم إيصال المساعدات، والصور التي كانت تنقل عن المأساة في القطاع للعالم الخارجي، مؤكدًا، أن قمة شرم الشيخ وضعت حدا للحرب على غزة.

وأضاف "حسين"، في حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك ردود فعل مجتمعية وسياسية، والعديد من الحكومات والمنظمات الدولية تابعت هذه المسألة بدقة".

وتابع: "مجرد طرح مسألة إيقاف الحرب على غزة وفتح الباب لإرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة أدى إلى رد فعل إيجابي وخلق حالة سلام في غزة وحالة أمان للشعب الفلسطيني وفتح الممرات والمنافذ لإيصال المساعدات".



