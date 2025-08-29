سيارة اقتصادية موديل 2025 في السعودية.. تبدأ من 55 ألف ريال

تعتبر السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، حيث تبدأ أسعارها من 55,085 ريال للفئة الأولى، وتأتي السيارة بتصميم رياضي صغير الحجم، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية.

مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مقترن بمحرك بنزين سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 102 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي GX3 برو موديل 2025

تأتي سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 بتصميم رياضي مع جنوط ألومنيوم مقاس 16 بوصة، وإضاءة نهارية وخلفية بتقنية LED، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وحساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

جيلي GX3 برو موديل 2025

زودت جيلي GX3 برو موديل 2025 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية يبلغ قياسها 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، سنتر لوك، إنذار مانع السرقة.

جيلي GX3 برو موديل 2025

تضم السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، بلوتوث، وسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام مانع الانغلاق ABS الخاصة بالفرامل.

جيلي GX3 برو موديل 2025

أسعار السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 في السعودية

تقدم جيليGX3 برو موديل 2025 بسعر يبدأ من 55,085 ريال للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية عالية التجهيزات إلى 57,385 ريال سعودي.