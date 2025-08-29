قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
سيارة اقتصادية موديل 2025 في السعودية.. تبدأ من 55 ألف ريال

جيلي GX3 برو موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، حيث تبدأ أسعارها من 55,085 ريال للفئة الأولى، وتأتي السيارة بتصميم رياضي صغير الحجم، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية.

مواصفات جيلي GX3 برو موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مقترن بمحرك بنزين سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 102 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تأتي سيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 بتصميم رياضي مع جنوط ألومنيوم مقاس 16 بوصة، وإضاءة نهارية وخلفية بتقنية LED، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وحساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

زودت جيلي GX3 برو موديل 2025 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية يبلغ قياسها 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، سنتر لوك، إنذار مانع السرقة.

تضم السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، بلوتوث، وسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام مانع الانغلاق ABS الخاصة بالفرامل.

أسعار السيارة جيلي GX3 برو موديل 2025 في السعودية 

تقدم جيليGX3  برو موديل 2025 بسعر يبدأ من 55,085 ريال للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية عالية التجهيزات إلى 57,385 ريال سعودي.

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
مشاكل البشرة
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
حلى تراب الملوك
