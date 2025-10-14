قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
رياضة

جنوب إفريقيا تهزم رواندا بثلاثية وتخطف بطاقة التأهل لكأس العالم

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا
يسري غازي

تأهل منتخب جنوب إفريقيا لـ نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك 2026 وذلك عقب الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات.

جاءت أهداف منتخب جنوب إفريقيا في شباك نظيره منتخب رواندا عن طريق كل من؛ تالانت مباتا (5') واوسوين ابوليس (26') وإيفيدينس ماكجوبا (72').

واقتنص منتخب جنوب إفريقيا بطاقة الصعود لـ مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب نيجيريا.

من ناحية كان منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نجح في التأهل إلي نهائيات كأس العالم 2026 بـ امريكا وكندا والمكسيك عقب الفوز على جيبوتي وغينيا بيساو فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم .

وتأهل منتخب المغرب للنهائيات للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليا قبل أن تلتحق به منتخبات تونس والجزائر ومصر والرأس الأخضر وغانا.
 

مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026
 


تُقام اليوم مجموعة من اللقاءات في القارة السمراء ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، وتتصدرها مواجهة تونس ضد ناميبيا في الثالثة عصراً. وإليكم أبرز المواجهات:

الساعة 3:00 عصراً:

ساو تومي وبرينسيب × مالاوي

تونس × ناميبيا

غينيا الاستوائية × ليبيريا

جنوب السودان × توجو

الساعة 6:00 مساءً:

الكاميرون × أنجولا

موريشيوس × ليبيا

الرأس الأخضر × إستونيا

ليسوتو × زيمبابوي

جنوب إفريقيا منتخب رواندا تصفيات إفريقيا تصفيات الموندال منتخب مصر

