جنوب إفريقيا تهزم رواندا بثلاثية وتخطف بطاقة التأهل لكأس العالم

تأهل منتخب جنوب إفريقيا لـ نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك 2026 وذلك عقب الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات.



جاءت أهداف منتخب جنوب إفريقيا في شباك نظيره منتخب رواندا عن طريق كل من؛ تالانت مباتا (5') واوسوين ابوليس (26') وإيفيدينس ماكجوبا (72').



واقتنص منتخب جنوب إفريقيا بطاقة الصعود لـ مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب نيجيريا.



من ناحية كان منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نجح في التأهل إلي نهائيات كأس العالم 2026 بـ امريكا وكندا والمكسيك عقب الفوز على جيبوتي وغينيا بيساو فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم .



وتأهل منتخب المغرب للنهائيات للمرة السابعة في تاريخه والثالثة تواليا قبل أن تلتحق به منتخبات تونس والجزائر ومصر والرأس الأخضر وغانا.



مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026





تُقام اليوم مجموعة من اللقاءات في القارة السمراء ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، وتتصدرها مواجهة تونس ضد ناميبيا في الثالثة عصراً. وإليكم أبرز المواجهات:



الساعة 3:00 عصراً:



ساو تومي وبرينسيب × مالاوي



تونس × ناميبيا



غينيا الاستوائية × ليبيريا



جنوب السودان × توجو



الساعة 6:00 مساءً:



الكاميرون × أنجولا



موريشيوس × ليبيا



الرأس الأخضر × إستونيا



ليسوتو × زيمبابوي