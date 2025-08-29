قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟

سيارات انخفضت أسعارها في أغسطس 2025
صبري طلبه

شهدت السوق المصرية للسيارت خلال شهر أغسطس الجاري، عددا من التخفيضات السعرية الرسمية لعدد من الإصدارات المتنوعة، أبرزها العلامات الصينية، مع قيمة تخفيض بدأت من 45 ألف جنيه وصولاً إلى 110 آلاف جنيه.

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز 5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر أغسطس الجاري.

جي اي سي إمباو

جي اي سي إمباو

انخفضت أسعار السيارة جي اي سي إمباو بقيمة قدرها 45 ألف جنيه، حيث تبدأ من 1,080,000 جنيه وتصل إلى 1,340,000 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك.

 إم جي RX5

 إم جي RX5

تراجعت أسعار السيارة إم جي RX5 في السوق المصري بقيمة 110 آلاف جنيه، حيث تقدم بقيمة قدرها مليون و380 ألف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع يقدر بـ 9.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 في جي في U70 Pro

 في جي في U70 Pro

وانخفضت أسعار السيارة في جي في U70 Pro بقيمة قدرها 100 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و20 ألف جنيه وصولاً إلى مليون و100 ألف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصانًا، و215 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 6 غيار بقدرات أوتوماتيكية.

جيلي امجراند

جيلي امجراند

جاءت السيارة جيلي امجراند المجمعة محليًا بتخفيضات 60 ألف جنيه، ليتراوح سعرها بين 879 ألف جنيه و 999 ألف جنيه، وتستمد السيارة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية، مع محرك رباعي الأسطوانات، بقوة 122 حصانًا، و180 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

جيلي كولراي

جيلي كولراي

شهدت السيارة جيلي كولرايأ المجمعة محليًاأ تخفيضات بقيمة 100 ألف جنيه، حيث تبدأ أسعارها من 999 ألف جنيه بدلاً من مليون و99 ألف جنيه، ومليون و99 ألف جنيه بدلاً من مليون و199 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة مليون و199 ألف جنيه بدلاً من مليون و299 ألف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك بقوة 175 حصانًا، و255 نيوتن متر من عزم الدوران.

أسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات تخفيض أسعار السيارات

