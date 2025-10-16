الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مناطق في محافظة بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات العبيدية، دار صلاح، والشواورة، ومحيط قبر حلوة، وتمركزت في عدة أحياء فيها دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وأغلقت مداخل القرية بالسواتر الترابية، فيما أتلف مستوطنون معدات زراعية بالقرية، كما اعتقلت 5 شبان فلسطينيين من مدينة جنين بينهم 4 بعد محاصرة منزل في الحي الشرقي.

