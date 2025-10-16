الأسواق الآسيوية تواصل صعودها مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

واصلت أسواق الأسهم الآسيوية، تحقيق المكاسب في تداولات اليوم الخميس، وسط تفاؤل واسع النطاق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وقفزت الأسهم الأسترالية إلى مستويات قياسية مدفوعة ببيانات ضعيفة من سوق العمل، عززت التوقعات بخفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.



وسجل مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 (S&P/ASX 200) في أستراليا أعلى مستوى له على الإطلاق، بعدما قفز بنسبة 1.3% ليصل إلى 9,109.7 نقطة؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وجاء هذا الأداء القوي بعد صدور بيانات سوق العمل في أستراليا التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ4.3% في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 وبلغ عدد الوظائف المضافة 14,900 وظيفة فقط، وهو رقم دون التوقعات التي رجّحت إضافة 20,500 وظيفة، في حين ارتفعت نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 67.0%.



وعززت هذه الأرقام الضعيفة من توقعات السوق بشأن خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% في اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي.



رغم ذلك، حدّت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين من وتيرة الصعود، حيث بقي بعض المستثمرين حذرين في ظل الأجواء الجيوسياسية المضطربة، فيما عززت الأسواق توقعاتها بشأن قيام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يومي 28 و29 أكتوبر الجاري مع ترجيحات بخفض إضافي في ديسمبر المقبل .



وفي آسيا، قاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية المكاسب، مرتفعًا بنسبة تقارب 2%؛ كما صعد مؤشر نيكي225 الياباني بنسبة 1%، وارتفع المؤشر الأوسع توبكس بنسبة 0.6%.



وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4%، بينما سجلت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50الهندي ارتفاعًا طفيفًا قبيل افتتاح السوق.



وفي الصين، ارتفع مؤشر سي إس آي 300 (CSI 300)، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في بورصتي شنجهاي وشنتشن، بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر شنجهاي المركب دون تغيّر يُذكر؛ أما مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج فقد تراجع بنسبة 0.1%.

