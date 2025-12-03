قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الانضباط الواضح في حركة البيع والشراء، في ظل توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية داخل المراكز المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة جهود مكثفة من الجهات التنفيذية والرقابية التي تعمل على متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان توفير احتياجات المواطنين ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية.

 جولة ميدانية لرصد أوضاع الأسواق

وخلال جولة ميدانية لرصد أوضاع الأسواق، أكد عدد من المواطنين والتجار أن الأيام الأخيرة شهدت ثباتًا ملحوظًا في أسعار السلع، مدعومًا بالتوسع في ضخ المعروض داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأسهمت هذه الخطوات في تعزيز وفرة المنتجات وتهيئة مناخ تجاري يسهم في ضبط الأسعار ومنع حدوث تقلبات مفاجئة.

 أسعار الزيوت والسمن

زيت (1 لتر): 57 جنيهًا.

السمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

السمن (2 كجم): 130 جنيهًا.

أسعار الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): 75–80 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 47 جنيهًا.

كرتونة البيض: 130 جنيهًا.


أسعار الدقيق والشاي

الدقيق (1 كجم): 22 جنيهًا.

الشاي الحجم الكبير: 50 جنيهًا.


 أسعار السلع الأساسية 

السكر (1 كجم): 33 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): 13 جنيهًا.

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا.

لفة الأرز (10 أكياس): 240 جنيهًا.

شيكارة الأرز (10 كجم): 245 جنيهًا.

شيكارة الشعرية: 185 جنيهًا.

وأسعار اللحوم والدواجن فجاءت كالتالي:

اللحم البلدي (1 كجم): 300–350 جنيهًا.

الدواجن البيضاء (1 كجم): 70–75 جنيهًا.


وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لتعزيز استقرار الأسواق من خلال التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الموسمية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف توفير السلع بأسعار ملائمة لجميع الفئات. كما يجري العمل على تشجيع المنتجين المحليين لضخ منتجاتهم مباشرة للمستهلك دون وسطاء بما يسهم في خفض تكلفة السلع وتحسين جودتها. وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار خططها لضمان وفرة السلع وتحقيق توازن حقيقي يضمن راحة المواطنين واستقرار الحياة المعيشية داخل مختلف مراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بث مباشر .. أجواء احتفالية إستعدادا لليلة الختامية فى مولد السيدة نفيسة

بث مباشر.. أجواء احتفالية استعدادا لليلة الختامية فى مولد السيدة نفيسة

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف تُعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار التحريري لمسابقة مرافقة بعثة الحج

مسجد السيدة نفسية

في ذكرى مولد السيدة نفيسة.. 11 معلومة عن كريمة الدارين مجابة الدعاء

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد