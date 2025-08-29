أرخص سيارة مستعملة 2023 من ميتسوبشي .. فبريكا أوتوماتيك

قدمت ميتسوبيشي اليابانية عدد كبير من إصدارتها المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تنوعت حسب الأجيال والموديلات، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات والقدرات الفنية والأسعار.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج من أرخص السيارات التي حملت العلامة اليابانية خلال الفترة الأخيرة، وظهرت احدى هذه الطرازات في سوق المستعملة بسعر يبلغ 630 ألف جنيه مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ضمن موديلات 2023.

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بمراجعة متوسط الأسعار بشكل شامل وفقًا للحالة والموديل، وعمل مقارنة مع نفس الفئة، إضافة إلى أهمية الكشف الشامل، سواء فنيًا أو هيكليًا

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 من الناحية الفنية على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات cvt أوتوماتيك وبتقنيات الجر الأمامي.

تحتوي ميتسوبيشي اتراج على شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مكيف هواء، مدخل aux و usb، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم، باور، وسائد هوائية للحماية من الصدمات بعدد 2، فرامل مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مانع السرقة إيموبليزر.

أبعاد السيارة ميتسوبيشي اتراج والتصميم الخارجي

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج بتصميم السيدان، مع جنوط، ومصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، مفهوم خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية، وبأبعاد بلغت 4305 مم للطول الكلي، و1670 مم للعرض، وبارتفاع 1515 مم.