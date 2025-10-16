قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، فحص 19 مليوناً و550 ألف مواطن، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف “عبدالغفار” أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون في الدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم؛ إضافة إلى خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع “عبدالغفار” أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط وسكر) يُصرف لها العلاج مجاناً من الوحدات الصحية، أو يتم إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً لحالتها الصحية، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة؛ وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة، التي أُعدت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. 

وأشار إلى أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع هذه الأدلة، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركة.

الإحالة للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم مجاناً ضمن المبادرة

وأكد “عبدالغفار” أنه في حال التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يُحال إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم مجاناً ضمن المبادرة، لافتاً إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام “جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”.

وناشد “عبدالغفار” المواطنين المصابين بأمراض مزمنة (ضغط وسكر) زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات “مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، والاطمئنان على حالتهم الصحية مجاناً.

