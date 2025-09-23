يسرع الشفاء ويقلل الألم ويمنع الأمراض المزمنة.. اكتشف فوائد زيت الكافور

يعد زيت الكافور من المواد الطبيعية التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم فوائد زيت الكافور في تسكين الالم والوقاية من الأمراض المختلفة.

يعزز الشفاء



يتمتع الكافور بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، ما يجعله عاملًا طبيعيًا لمكافحة التهابات الجلد ويُستخدم غالبًا لتخفيف تهيج الجلد والحكة وتسريع التئام الجروح.

تشير الدراسات إلى أن القرفة الكافورية لها تأثيرات مضادة للبكتيريا ونشاط مضاد للميكروبات وهذا يجعل منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليها عوامل طبيعية لمكافحة العدوى وتعزيز الشفاء.

كما يتم استخدام الكريمات ومنتجات الجسم التي تحتوي على الكافور لزيادة إنتاج الإيلاستين والكولاجين في الجلد، ما يعزز الشيخوخة الصحية والمظهر الأصغر سنا.

يخفف الألم

يُستخدم الكافور بكثرة في البخاخات والمراهم والبلسم والكريمات لتخفيف الألم، فهو قادر على تخفيف التورم والألم الذي يصيب العضلات والمفاصل، وتشير الدراسات إلى أنه يُستخدم لتخفيف آلام الظهر وقد يُحفز النهايات العصبية.

فهو يمتلك خصائص التدفئة والتبريد، ما يسمح له بتخفيف التصلب وتخفيف الانزعاج.

وهو مضاد طبيعي للالتهابات، لذا يُستخدم لتخفيف آلام العضلات والمفاصل الناتجة عن الالتهاب والتورم كما يُعرف بتحفيزه للدورة الدموية، وقد ثبت تفاعله مع مستقبلات الأعصاب الحسية.

يقلل الالتهاب والأمراض المزمنة



تشير دراسة نُشرت عام ٢٠١٩ في مجلة أبحاث السموم إلى أن مستخلص الكافور قادر على تخفيف الاستجابات الالتهابية الجلدية التحسسية وفي هذه الدراسة، عولجت الفئران بأوراق الكافور لعلاج التهاب الجلد التأتبي.

وجد الباحثون أن طريقة العلاج حسّنت الأعراض من خلال خفض مستويات الجلوبولين المناعي E، وتقليل التهاب الغدد الليمفاوية، وتقليل تورم الأذن وتشير هذه التغييرات إلى أن زيت الكافور قادر على تخفيف إنتاج الكيموكينات الالتهابية.