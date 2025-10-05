ندوة ثقافية عن اليوم العالمي لذوي الأمراض المزمنة بالأوبرا.. اليوم

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الأمراض المزمنة “الهوسبيس” وتحمل عنوان "حياة مش أيام.. عنينا عليك فين ما تكون"، ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي بالتعاون مع مشروع هوسبيس مصر ويشارك خلالها الفنانة سماح أنور، الروائية مي خالد، الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، كريستينا لطفي لبيب، الدكتورة تنديار سمير، الدكتور طلعت حكيم، الدكتور مصطفى عز العرب ويقدمها كل من الدكتورة صفاء النجار، الفنان ماريو سعيد ويتخللها فقرات فنية لفرقة مشروع ينى بقيادة المايسترو أبانوب ينى وذلك فى السابعة مساء اليوم الأحد ٥ أكتوبر بالمسرح الصغير.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد أحد مبادرات مؤسسة جوساب الذى يقدم خدمات الهوسبيس بالمجان للمرضى في مراحلهم الأخيرة بعد انتهاء الدور العلاجي بهدف تقديم الرعاية والخدمات المتنوعة للمريض والعمل على راحته وتخفيف آلامه بقدر الإمكان من خلال فريق مدرب فى تخصصات مختلفة .