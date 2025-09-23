هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

يعد قشر الرمان من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج طرد السموم من الجسم والوقاية من أمراض عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد قشر الرمان.

قشر الرمان لإزالة السموم

تُكافح مضادات الأكسدة المواد الكيميائية الضارة في الجسم بشراسة ونتيجةً لذلك، فإن محتوى قشر الرمان القوي من مضادات الأكسدة يجعله أداةً قيّمةً لإزالة السموم من الجسم ، كما يقول الخبير وقد أفادت دراسةٌ بأن مستخلص قشر الرمان قد يُساعد في إزالة السموم ويُؤكّد أنه فعّالٌ بشكلٍ خاص في إزالة السموم من الجسم.

قشر الرمان لعلاج تساقط الشعر والقشرة

يكشف الخبراء أن قشر الرمان يمكن أن يُساعد في الوقاية من قشرة الرأس ومكافحة تساقط الشعر و يُمزج مسحوق قشر الرمان مع زيت الشعر، ثم يُدلك به جذور الشعر بالكامل وبعد ساعتين من الاستخدام، يُمكن غسل الشعر بشامبو معتدل أو تركه طوال الليل وذلك حسب الرغبة.

قشر الرمان للأمراض المزمنة

تُقلل قشور الرمان من عوامل خطر الإصابة بأمراض طويلة الأمد، مثل داء السكري وأمراض القلب وقد لفت الدكتور جون انتباهنا إلى دراسة تُظهر أن التأثيرات المضادة للالتهابات لـ 1000 ملج من مستخلص قشر الرمان تُساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.