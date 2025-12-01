الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن السعدي من بيت جن بريف دمشق

ذكرت مصادر محلية سورية ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن إبراهيم عبد العال السعدي.

ويعد السعدي، أحد ثلاثة معتقلين من أبناء بيت جن بريف دمشق ، احتُجزوا خلال العدوان الأخير على المنطقة.

فيما قال الجيش الأمريكي، إن القوات الأمريكية والسورية دمرت مؤخراً 15 موقعا للأسلحة لتنظيم داعش في جنوب سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ، إن منشآت التخزين الواقعة في محافظة ريف دمشق، تم تحديدها والقضاء عليها خلال سلسلة من الغارات الجوية والتفجيرات الأرضية التي نفذت بين 24 و27 نوفمبر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن "العملية المشتركة دمرت أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخا وبنادق هجومية متعددة ورشاشات وألغاما مضادة للدبابات ومواد لصنع العبوات الناسفة".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر: "إن هذه العملية الناجحة تضمن استمرار المكاسب التي تحققت ضد داعش، وعدم قدرة المجموعة على تجديد أو تصدير الهجمات الإرهابية إلى الأراضي الأمريكية وحول العالم".

وأضاف "سنظل يقظين وسنواصل ملاحقة فلول داعش في سوريا بقوة".