تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن السعدي من بيت جن بريف دمشق

محمد على

ذكرت مصادر محلية سورية ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن إبراهيم عبد العال السعدي.

ويعد السعدي، أحد ثلاثة معتقلين من أبناء بيت جن بريف دمشق ، احتُجزوا خلال العدوان الأخير على المنطقة.

فيما قال الجيش الأمريكي، إن القوات الأمريكية والسورية دمرت مؤخراً 15 موقعا للأسلحة لتنظيم داعش في جنوب سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ، إن منشآت التخزين الواقعة في محافظة ريف دمشق، تم تحديدها والقضاء عليها خلال سلسلة من الغارات الجوية والتفجيرات الأرضية التي نفذت بين 24 و27 نوفمبر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن "العملية المشتركة دمرت أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخا وبنادق هجومية متعددة ورشاشات وألغاما مضادة للدبابات ومواد لصنع العبوات الناسفة".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر: "إن هذه العملية الناجحة تضمن استمرار المكاسب التي تحققت ضد داعش، وعدم قدرة المجموعة على تجديد أو تصدير الهجمات الإرهابية إلى الأراضي الأمريكية وحول العالم".

وأضاف "سنظل يقظين وسنواصل ملاحقة فلول داعش في سوريا بقوة".

الاحتلال الإسرائيلي السعدي بيت جن مصادر سورية إبراهيم عبد العال السعدي

