الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

بعد تأميم مناجم كانت تديرها الشركة الفرنسية "أورانو"، أعلنت دولة النيجر طرح مخزونها من اليورانيوم الخام للبيع في السوق الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلاليتها الاقتصادية.

توتر بين النيجر و فرنسا

وجاء الإعلان وسط توتر مع فرنسا، بعد انقلاب 2023 الذي أدى إلى إنهاء عقود "أورانو" وتوجه النيجر نحو روسيا للتعاون الأمني والاقتصادي، مع اهتمام محتمل من روسيا وتركيا وإيران بشراء المخزون البالغ نحو 1500 طن.


وأكد رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الرسمي "تيلي ساحل"، حق النيجر في التصرف بثرواتها الطبيعية وبيعها لأي مشتر وفق قواعد السوق، مع الإشارة إلى مخزون يشمل إنتاج منجم "سومير" الذي تأمم في يونيو 2025.


رغم حظر محكمة استثمارية تابعة للبنك الدولي على البيع مؤقتا، تقدر قيمة المخزون بنحو 270-274 مليون دولار بسعر السوق الحالي (82-83 دولارا للرطل).
 

اليورانيوم الخام الشركة الفرنسية أورانو مناجم المجلس العسكري الحاكم

