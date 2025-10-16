محافظ الأقصر يشهد أولى فعاليات بيت الشعر المصاحبة لمعرض الكتاب

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، انطلاق باكورة أنشطة بيت الشعر بالأقصر المصاحبة لـ معرض الأقصر للكتاب (15–24 أكتوبر)، وذلك بأمسية وطنية حملت عنوان "من سجلّ البطولة"، قدّمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، بحضور الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونخبة من الكتّاب والمثقفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر.

وفي كلمته، أكد الشاعر حسين القباحي حرص بيت الشعر على التفاعل والتكامل مع مختلف المؤسسات الثقافية من أجل الوصول إلى أوسع شريحة من المهتمين بالإبداع والفكر، مشيرًا إلى أن البيت يسعى دائمًا للاحتفاء برموز مصر الوطنية والإبداعية في إطار رؤيته لبناء مناخ ثقافي وطني متكامل.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة بالدور الريادي الذي يقوم به بيت الشعر في دعم الحركة الثقافية المصرية، مؤكدًا أهمية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لما تحمله من معانٍ خالدة تستلهم روح النصر والبطولة والعطاء. كما استعرض المحافظ الإصدارات والكتب التي تنوعت بين الأدب والثقافة العامة وكتب الأطفال والدواوين الشعرية التي أصدرها بيت الشعر، مشيدًا بمبادرة إتاحة الكتب المجانية لرواد البيت أثناء الفعاليات الثقافية بما يسهم في إثراء مكتباتهم المنزلية وتعزيز الوعي الثقافي.

وأثنى المحافظ على التعاون القائم بين المؤسسات والهيئات الثقافية الذي يسهم في إثراء الحالة الإبداعية وإتاحة مساحة أوسع للتنوير والفكر الحر، بما يعزز روح الانتماء والوطنية لدى الجمهور.

وفي ختام الأمسية، تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء الذين جادوا بأرواحهم فداءً للوطن، وسط أجواء من الاعتزاز والتقدير، تلتها فقرة فنية لفرقة الأقصر للموسيقى العربية التي قدّمت باقة من الأغاني الوطنية التي أعادت إلى الأذهان ذكريات النصر وأمجاد الوطن.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التعاون الثقافي بين بيت الشعر بالأقصر والهيئة المصرية العامة للكتاب خلال فترة المعرض، بما يرسّخ حضور الثقافة في المجال العام ويجعل من الفعاليات منصة للاحتفاء برموز الوطن وتاريخه.

يُذكر أن فعاليات معرض الأقصر للكتاب تتواصل حتى يوم الخميس 24 أكتوبر بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك في إطار حرص بيت الشعر بالأقصر على ترسيخ الوعي الوطني، ورعاية الفعل الثقافي، وتقديم برامج نوعية تُنمي الذائقة وتحتفي بالإبداع وتاريخ مصر العريق.