قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد أولى فعاليات بيت الشعر المصاحبة لمعرض الكتاب

محافظ الأقصر يشهد أولى فعاليات بيت الشعر المصاحبة لمعرض الكتاب بأمسية وطنية بعنوان "من سجلّ البطولة"
محافظ الأقصر يشهد أولى فعاليات بيت الشعر المصاحبة لمعرض الكتاب بأمسية وطنية بعنوان "من سجلّ البطولة"
شمس يونس

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر،  انطلاق باكورة أنشطة بيت الشعر بالأقصر المصاحبة لـ معرض الأقصر للكتاب (15–24 أكتوبر)، وذلك بأمسية وطنية حملت عنوان "من سجلّ البطولة"، قدّمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، بحضور الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونخبة من الكتّاب والمثقفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر.

وفي كلمته، أكد الشاعر حسين القباحي حرص بيت الشعر على التفاعل والتكامل مع مختلف المؤسسات الثقافية من أجل الوصول إلى أوسع شريحة من المهتمين بالإبداع والفكر، مشيرًا إلى أن البيت يسعى دائمًا للاحتفاء برموز مصر الوطنية والإبداعية في إطار رؤيته لبناء مناخ ثقافي وطني متكامل.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة بالدور الريادي الذي يقوم به بيت الشعر في دعم الحركة الثقافية المصرية، مؤكدًا أهمية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لما تحمله من معانٍ خالدة تستلهم روح النصر والبطولة والعطاء. كما استعرض المحافظ الإصدارات والكتب التي تنوعت بين الأدب والثقافة العامة وكتب الأطفال والدواوين الشعرية التي أصدرها بيت الشعر، مشيدًا بمبادرة إتاحة الكتب المجانية لرواد البيت أثناء الفعاليات الثقافية بما يسهم في إثراء مكتباتهم المنزلية وتعزيز الوعي الثقافي.

وأثنى المحافظ على التعاون القائم بين المؤسسات والهيئات الثقافية الذي يسهم في إثراء الحالة الإبداعية وإتاحة مساحة أوسع للتنوير والفكر الحر، بما يعزز روح الانتماء والوطنية لدى الجمهور.

وفي ختام الأمسية، تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء الذين جادوا بأرواحهم فداءً للوطن، وسط أجواء من الاعتزاز والتقدير، تلتها فقرة فنية لفرقة الأقصر للموسيقى العربية التي قدّمت باقة من الأغاني الوطنية التي أعادت إلى الأذهان ذكريات النصر وأمجاد الوطن.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التعاون الثقافي بين بيت الشعر بالأقصر والهيئة المصرية العامة للكتاب خلال فترة المعرض، بما يرسّخ حضور الثقافة في المجال العام ويجعل من الفعاليات منصة للاحتفاء برموز الوطن وتاريخه.

يُذكر أن فعاليات معرض الأقصر للكتاب تتواصل حتى يوم الخميس 24 أكتوبر بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك في إطار حرص بيت الشعر بالأقصر على ترسيخ الوعي الوطني، ورعاية الفعل الثقافي، وتقديم برامج نوعية تُنمي الذائقة وتحتفي بالإبداع وتاريخ مصر العريق.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. "كرم النجار" قلم صادق أضاء الدراما المصرية لسنوات

في ذكرى رحيله .. "كرم النجار" قلم صادق أضاء الدراما المصرية لسنوات

مكتبة الإسكندرية.. رمز المعرفة والبحث العلمي وتجسيد لرؤية مصر الثقافية

مكتبة الإسكندرية .. رمز المعرفة والبحث العلمي وتجسيد لرؤية مصر الثقافية

هيدي كرم

"هيدي كرم" تعلق على العلاقة المادية بين الزوج وزوجته : اتربينا غلط

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد