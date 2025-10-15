رئيس شركة مياه الأقصر يستجيب لمناشدة سيدة مسنة ويوجه بدراسة تعيين نجلها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
محافظات

شمس يونس

في مشهد إنساني لافت، استوقفت سيدة مسنة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أثناء جولته التفقدية بمركز خدمة العملاء والمحطة الغربية بالأقصر، اليوم الاربعاء، مطالبةً إياه بتوفير فرصة عمل لابنها الذي يعول الأسرة.

وأبدى اللواء أحمد محمد رمضان،   تفهمه لظروف السيدة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة طلبها بعناية، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من وزير الإسكان على إجراء مسابقة للتعيينات الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف أنه سيتم السماح لنجل السيدة بالتقديم ضمن المسابقة أسوة بباقي المتقدمين، مؤكدًا أن الشركة حريصة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم الحالات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الشركة، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمة واجب إنساني قبل أن يكون إداريًا.

وأوضح رئيس الشركة في ختام جولته أن سياسة شركة مياه الأقصر ترتكز على القرب من المواطن والتفاعل مع احتياجاته على أرض الواقع، مشددًا على أن الباب مفتوح دائمًا أمام أي شكوى أو طلب يُسهم في تحسين حياة المواطنين بالأقصر.

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

