رئيس شركة مياه الأقصر يستجيب لمناشدة سيدة مسنة ويوجه بدراسة تعيين نجلها

في مشهد إنساني لافت، استوقفت سيدة مسنة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أثناء جولته التفقدية بمركز خدمة العملاء والمحطة الغربية بالأقصر، اليوم الاربعاء، مطالبةً إياه بتوفير فرصة عمل لابنها الذي يعول الأسرة.

وأبدى اللواء أحمد محمد رمضان، تفهمه لظروف السيدة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة طلبها بعناية، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من وزير الإسكان على إجراء مسابقة للتعيينات الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف أنه سيتم السماح لنجل السيدة بالتقديم ضمن المسابقة أسوة بباقي المتقدمين، مؤكدًا أن الشركة حريصة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم الحالات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الشركة، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمة واجب إنساني قبل أن يكون إداريًا.

وأوضح رئيس الشركة في ختام جولته أن سياسة شركة مياه الأقصر ترتكز على القرب من المواطن والتفاعل مع احتياجاته على أرض الواقع، مشددًا على أن الباب مفتوح دائمًا أمام أي شكوى أو طلب يُسهم في تحسين حياة المواطنين بالأقصر.