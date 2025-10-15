الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم /الأربعاء/، حيث قادت العلامات التجارية الفاخرة المكاسب، كما انتعشت أسواق المنطقة بعد أن لامست أدنى مستوى لها؛ في أسبوعين في جلسة التداول السابقة.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.7٪ تقريبًا، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2 % عند الإغلاق - مسجلاً أكبر مكاسب يومية له منذ مايو - حيث يراقب المستثمرون عن كثب حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة بعد أن وعد يوم امس الثلاثاء بتعليق إصلاح المعاشات التقاعدية المثير للجدل إلى ما بعد انتخابات عام 2027، وهي واحدة من السياسات الاقتصادية المميزة للرئيس إيمانويل ماكرون.

ورحب الاشتراكيون، بتعليق الإصلاح، الذين قالوا إنهم سيدعمون حكومة ليكورنو عندما يتم إجراء تصويت على الثقة، دعت إليه أحزاب المعارضة، يوم غد الخميس.

وفي الوقت نفسه، أغلق FTSE MIB الإيطالية منخفضًا بنسبة 0.4%، ومؤشر فوتسي في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3%، كما انخفض مؤشر داكس الألماني، وكان قد تأرجح فوق وتحت الخط المسطح خلال اليوم ليغلق منخفضًا بنسبة 0.1 %.

وانخفضت أسهم الدفاع الأوروبية. وانخفضت شركة رينك الألمانية لصناعة قطع غيار الدبابات بنسبة 8.6٪ خلال الجلسة، في حين انخفضت شركة ساب لصناعة الطائرات المقاتلة بأكثر من 4.9٪.

وانخفض هينسولدت بنسبة 5٪، فيما انخفض راينميتال بأكثر من 5٪ مع اغلاق السوق.