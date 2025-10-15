تعميم مبادرة «سوق اليوم الواحد» في جميع مراكز ومدن الأقصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاقصر ، عن تعميم تجربة «سوق اليوم الواحد» في جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد النجاح الكبير الذي حققته التجربة في مدينة الأقصر.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح الصافي أن السوق يشارك فيه 13 شركة من القطاعين العام والخاص، تعرض منتجات متنوعة من السلع الغذائية والمجمدات والدواجن، بتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك بالتعاون بين محافظة الأقصر ومديرية التموين والغرفة التجارية.

وأشار إلى أنه نظراً للإقبال الكبير من المواطنين، أصدر محافظ الأقصر قراراً بزيادة عدد أيام الأسواق لتشمل جميع المراكز والمدن، حيث تقرر إقامة سوق اليوم الواحد غداً الخميس 16 أكتوبر بمركز الطود بالعديسات بحري،ويوم الأحد 19 أكتوبر بمدينة طيبة الجديدة، ويوم الأربعاء 22 أكتوبر بمركز إسنا.



وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن الهدف من هذه الأسواق هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، مشيداً بتعاون الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين في تنظيم هذه الأسواق بسرعة وكفاءة لتلبية احتياجات الأهالي.