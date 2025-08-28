أرخص سيارة هاي لاين مستعملة 2025.. بحالة الفبريكا

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المستعملة بحالة الفبريكا وكسر الزيرو، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم ومنها السيدان.

وتعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت في مصر، والتي ظهرت في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بسعر يبلغ 690 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات هاي لاين.

شيري أريزو 5

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار بشكل جيد للحصول على أفضل حالة مقابل سعر.

شيري أريزو 5

مواصفات شيري أريزو 5 الفنية

تستمد شيري أريزو 5 أوامر الحركة من ناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة إجمالية 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران.

شيري أريزو 5

تستغرق السيارة شيري أريزو 5 مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر/ساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 7 لترات عند خوض مسافة 100 كيلومتر.

شيري أريزو 5

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 على مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، قفل مركزي للأبواب، نوافذ ومرايات كهربائية، جنوط رياضية، مصابيح نهارية led، فتحة سقف.

زودت شيري أريزو 5 بنظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مثبت سرعة.