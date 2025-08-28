قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
ننشر كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات
خبراء ومصنعون يشيدون بقرار خفض الفائدة.. ويؤكدون: يدعم الاقتصاد والصناعة
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
بيان رسمي للموسيقيين بعد عودة أنغام من العلاج بألمانيا
الوطنية للانتخابات: تلقينا شكوتين من مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ وتبين عدم صحتهما
الوطنية للانتخابات: بدء أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية
مصطفى بكري يكشف مفاجآت عن الإخواني الهارب أنس الحبيب
محمد موسى: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليست حربًا عادية
الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت باليوم الأخير من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
أرخص سيارة هاي لاين مستعملة 2025.. بحالة الفبريكا

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المستعملة بحالة الفبريكا وكسر الزيرو، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم ومنها السيدان.

وتعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت في مصر، والتي ظهرت في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بسعر يبلغ 690 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات هاي لاين.

 شيري أريزو 5

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار بشكل جيد للحصول على أفضل حالة مقابل سعر.

 شيري أريزو 5

مواصفات شيري أريزو 5 الفنية 

تستمد شيري أريزو 5 أوامر الحركة من ناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة إجمالية 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران.

 شيري أريزو 5

تستغرق السيارة شيري أريزو 5 مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر/ساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 7 لترات عند خوض مسافة 100 كيلومتر.

 شيري أريزو 5

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 على مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، قفل مركزي للأبواب، نوافذ ومرايات كهربائية، جنوط رياضية، مصابيح نهارية led، فتحة سقف.

زودت شيري أريزو 5 بنظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مثبت سرعة.

شيري أريزو 5

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محافظ الغربية

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. واللواء أشرف الجندي يعلن انطلاق أعمال الفرز

محمد صلاح

الملك المصري يهدد عرش رونالدينيو ومحرز في دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح على أعتاب نادي الـ100 هدف

محافظة بني سويف

توزيع أجهزة تعويضية على ذوي الهمم في بني سويف

بالصور

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

