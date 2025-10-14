طبيب الأهلي يكشف مصابي الفريق قبل رحلة بوروندي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق بعد عودة اللاعبين للتدريبات اليوم.

وتابع الدكتور أحمد جاب الله، خلال مداخلة لقناة الاهلي:"الحمد لله، حتى يوم أمس كان لدينا خمسة لاعبين مصابين، لكن العدد انخفض إلى أربعة بعد تعافي أحمد رضا، الذي كان يعاني من إصابة في الركبة، وتم تجهيزه وعاد للمشاركة في التدريبات."

وأضاف الدكتور جاب الله:"إمام عاشور يخضع لتحاليل وفحوصات دورية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، وهو حاليًا في المنزل تحت المتابعة الطبية الدقيقة. حالته في تحسن مستمر، ومن المنتظر أن يُعيد التحاليل مطلع الأسبوع المقبل، وبمجرد أن تعود المؤشرات إلى معدلاتها الطبيعية، سيبدأ مرحلة التأهيلين الفني والبدني".

وأكمل:" منذ إصابتة إمام عاشور تم إعداد بروتوكول علاجي متكامل بالتنسيق مع الاستشاري المتابع لحالته وطبيب التغذية، والحمد لله وزنه لم ينخفض، بل زاد قليلًا، وهذا أمر إيجابي سيساعد على تسريع عملية تجهيزه عند عودته للتدريبات."



وأوضح طبيب الأهلي:"العودة من المرض تعتمد على مدى استجابة الجسم للعلاج، وعندما تثبت الفحوصات الطبية قدرته على العودة الطبيعية، سيخضع اللاعب لفحوصات بعد كل مران، وعلى ضوء نتائجها سيُمنح الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم."

وتحدث جاب الله عن حالة اللاعب أشرف داري قائلًا: "كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وتمت متابعة حالته بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات عند منشأ العضلة الضامة مع العضلة السفلية للبطن.

واستطرد:" تم حقن اللاعب بالعلاج اللازم، ويواصل برنامجه التأهيلي، ولن تقل مدة العلاج عن أسبوعين، بعدها سنُعيد الفحوصات والأشعة لتقييم استجابته، إذ تعتمد مدة التعافي على مدى تجاوب جسمه مع العلاج."

وأضاف بشأن حسين الشحات: "تعرض لإصابة قوية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، نتج عنها مزق في العضلة الخلفية. تم حقنه بالبلازما، وهناك تحسن ملحوظ كل يومين تقريبًا، لكن طبيعة الإصابة وموقعها يحتاجان إلى فترة لا تقل عن سبعة أسابيع، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات جديدة بعد عشرة أيام."

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم بخير، وأن إصابته كانت خفيفة، كما أوضح أن كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته في منشأ العضلة الأمامية بالساق اليمنى، مؤكدًا أن نتائج آخر الأشعة كانت مطمئنة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة رنين خلال يومين، تمهيدًا لعودته خلال أسبوع إلى عشرة أيام بإذن الله.

واختتم طبيب الأهلي حديثه قائلًا: "محمد شكري عاد للتدريبات منذ عشرة أيام، وهو جاهز طبيًا للمشاركة في المباريات المقبلة."

